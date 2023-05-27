شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يصحح أخطاء لاعبيه بعد الخسارة من الأهلى استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة الأهلى التي خسرها الفريق بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة الدوري المصري منعاً لتكرارها في مباراة الزمالك المقبلة بالمسابقة.

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش في 9 فبراير الماضى خلفاً لمحمد يوسف وقاد الفريق في 15 مباراة بواقع 11 مباراة في الدوري ومباراتين في البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر، حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات.

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة لصالح فيوتشر، كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

ويعكف عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش، على دراسة الزمالك بالدوري وكأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض بحثاً عن استعادة الانتصارات لتعديل مسار فريقه بجدول الدوري.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدف.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.