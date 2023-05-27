شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات دفاع الاتحاد السكندرى صداع فى رأس المدرب قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت غيابات خط الدفاع لنادى الاتحاد السكندري فى مباراة بيراميدز القادمة المؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري، والتى ستقام مساء الاثنين المقبل، بمثابة صداع كبير للمدير الفنى الصربي زوران مانولوفيتش.

وتأكد غياب أكثر من لاعب عن صفوف الاتحاد السكندري أمام بيراميدز، وهم محمود علاء قلب الدفاع للإيقاف مباراتين، كما سيغيب الظهير الأيمن هشام صلاح لتراكم البطاقات الصفراء.

ولم يتم التأكد أيضاً من تواجد المدافع الدولي الأردني عبد الله نصيب بعد تغيبه عن التدريبات لمدة 3 أيام بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.

وأصبح أمر الدفاع محيراً أمام المدير الفني الصربي وظهر في تدريبات اليوم اللاعب أحمد عيد العائد من الإصابة، ولكن مازال يستكمل تدريباته العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، ومازال موقف اللاعب ساليفو مورو غامضا من العودة لزعيم الثغر واللحاق بمباراة بيراميدز لظروف الطيران بخصوص عودته من بلده لظروف وفاة والدته.

وظهر بعض لاعبي فريق الشباب وفريق 2005 في تدريبات اليوم مع المدير الفني زوران وبهم بعض اللاعبين الواعدين.