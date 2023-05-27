شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. "كاف" يطالب الأهلي بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يطلب فيه الأخير حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.
وأرسل الاتحاد الأفريقي "الكاف" خطابا رسميا للاتحاد المصرى، الذى أخطر بدوره النادى الأهلى منذ ساعات، أكد فيه أن حضور 50 ألفاً أو أكثر فى عدة مباريات خاضها الأهلي فى النسخة الحالية من دوري الأبطال كان أمراً جيداً، لذا من الضروري حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة نهائي دوري الأبطال، لاسيما أن الحضور الجماهير في نهائي البطولات الكروية مهم من أجل زيادة المتعة الكروية فيها بجانب المكاسب المالية.
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يومى 4 و11 يونيو المقبل في نهائي دوري الأبطال حيث تُقام مباراة الذهاب بالقاهرة فيما يقام لقاء العودة بالمغرب.
سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية سكنت أعلى الزواية اليسرى وعمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 90.
بهذا الفوز حافظ الأهلي على قمة الدوري برصيد 59 نقطة من 322 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 44 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.
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