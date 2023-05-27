شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. "كاف" يطالب الأهلي بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يطلب فيه الأخير حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأرسل الاتحاد الأفريقي "الكاف" خطابا رسميا للاتحاد المصرى، الذى أخطر بدوره النادى الأهلى منذ ساعات، أكد فيه أن حضور 50 ألفاً أو أكثر فى عدة مباريات خاضها الأهلي فى النسخة الحالية من دوري الأبطال كان أمراً جيداً، لذا من الضروري حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة نهائي دوري الأبطال، لاسيما أن الحضور الجماهير في نهائي البطولات الكروية مهم من أجل زيادة المتعة الكروية فيها بجانب المكاسب المالية.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يومى 4 و11 يونيو المقبل في نهائي دوري الأبطال حيث تُقام مباراة الذهاب بالقاهرة فيما يقام لقاء العودة بالمغرب.

ويبدأ فريق الأهلي اليوم، السبت، الاستعداد لمباراة سيراميكا بعد غد في الدوري بعدما فاز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الجمعة، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.