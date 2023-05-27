شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد 10 لاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود 10 لاعبين فى مباراة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.

واستبعد حمزة الجمل 10 لاعبين من قائمة مباراة الإسماعيلى الأخيرة أمام النجوم فى كأس مصر، من أجل إراحتهم بعد المباريات التى خاضوها الفترة الماضية من أجل التقاط الأنفاس قبل المواجهات المصيرية القادمة، وعلى رأسهم سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد دسوقى ومحمد الشامى ومحمد هاشم وغيرهم.

ووضع حمزة الجمل، بالتعاون مع جهازه الطبى، برنامجاً خاصاً لعمل استشفاء لـ10 لاعبين من أجل تجهيزهم لمواجهة المقاولون العرب.

وجدد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، الثقة فى حمزة الجمل وجهازه المعاون فى مواصلة القيادة الفنية للفريق، بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق النجوم من دور الـ32 بعد الهزيمة بهدفين نظيفين.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلى أن حمزة الجمل يسير بخطى ثابتة مع الفريق، ولا يوجد تفكير فى إقالته من منصبه خاصة بعدما نجح فى قيادة الفريق من الخروج من مناطق الهبوط إلى حد ما، مع توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الأداء السيئ فى مواجهة النجوم.

وفجر النجوم الذى ينافس على الصعود لدورى المحترفين كبرى مفاجآت كأس مصر بإقصاء الإسماعيلى بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين على ملعبه باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر.

تقدم محمد همام بالهدف الأول للنجوم في الدقيقة 65 ، وأضاف محمود علاء الهدف الثانى للضيوف في الدقيقة 82 ، ليضرب النجوم موعدا مع سموحه في دور الـ16 للبطولة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.