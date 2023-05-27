شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر لكرة الطائرة بعد غياب طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبدأ المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة اليوم معسكرا تدريبيا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي، الذى تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر.

وانضم أحمد صلاح قائد منتخب مصر والنادي الأهلي إلى معسكر الفراعنة، بعد فترة من الغياب عن المشاركات مع المنتخب بسبب إعلان اعتزاله دوليا.

وكان كشف حسن الحصري، المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة رجال، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ياسر قمر عقد جلسة مع الثنائي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لاعبا النادي الأهلي ومنتخب مصر من أجل إقناعهم بالعودة للمنتخب الوطني لكرة الطائرة.

وأكد الحصري أن اللاعبين لم يرفضان تمثيل منتخب مصر، وأنهما جاهزان فى أي وقت لتمثيل منتخب مصر واستكمال مسيرتهما الطويلة مع المنتخب، حيث يعد الثنائي من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة الطائرة المصرية.