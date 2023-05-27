محمد أبو العلا يشارك فى أكبر مؤتمر للطب الرياضى بلندن

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، فى أكبر مؤتمر للطب الرياضي "إيزو كينتك" وطب كرة القدم بمشاركة معظم أندية واتحادات ومنتخبات العالم.

كما شارك فى المؤتمر الدكتور مصطفى صدقى أخصائى العلاج الطبيعى للمنتخب الأول والدكتور ميريت مؤنس أخصائية العلاج الطبيعى لمنتخب الكرة النسائية.

وشهد المؤتمر الحديث عن العديد من طرق العلاج الحديثة للاعبين وإصابات الملاعب بمشاركة عدد كبير من أبرز أطباء العالم ، حيث يعد مؤتمر ايزو كينتك الأهم في العالم في السنوات الأخيرة.

فى سياق آخر، اقترب أحمد أمين أوفا، مهاجم إنبي، من دخول قائمة منتخب مصر أمام غينيا بعد تألقه الفترة الأخيرة مع فريقه وإحرازه أكثر من هدف بالدورى. ويبحث فيتوريا عن أسماء جديدة لتعويض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الذى يغيب عن المنتخب للإصابة.

على صعيد مختلف، يعقد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، اجتماعا مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لتحديد موعد انطلاق الدوري الجديد في ضوء احتياجات الخواجة وارتباطات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي الدوري الحالي قبل 25 يوليو المقبل وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة بسبب المباريات المؤجلة للاهلي بعد صعوده لنهائي دوري أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.