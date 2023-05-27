حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي في نهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي": "هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ونعرف مصدرها وهدفها ، اللاعب مدد عقده لمدة موسمين لينتهي في 2026 ".

وأضاف المصدر: " لم يصل للأهلي أية عروض رسمية أو شفهية بخصوص كهربا واللاعب متمسك بالتواجد في الفريق وكذلك مارسيل كولر الذي أعاده ومنحه الفرصة بعد انتهاء إيقافه ليصبح من أهم عناصر الفريق".

وتسائل: " لماذا تخرج هذه التقارير في هذا الوقت الحساس من الموسم؟ إجابة السؤال واضحة ".

وأنهى "نضع بعض الرتوش الأخيرة على إنهاء أزمة كهربا بشكل نهائي ".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن الأهلي اتفق مع اللاعب ووكيله على رحيله في نهاية الموسم نجو الدوري السعودي أو الدوري الإماراتي.