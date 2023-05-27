شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة للأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الأهلي موعداً مع الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، فى نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978

6 مباريات متتالية دون استقبال أهداف

أكثر الأندية مشاركة في النهائي بواقع 16 مرة

الوصول للنهائى الرابع على التوالي

الوصول لـ 20 فوزاً فى مباريات نصف النهائي

تسجيل 57 هدفا فى مباريات نصف النهائي

أول فريق يتأهل لـ4 نهائيات قارية على التوالى مرتين الأولى أعوام (2005-2006-2007-2008) والثانية أعوام (2020-2021-2022-2023)

كولر رابع مدير فني أجنبي يقود الأهلي لنهائي أفريقيا بعد مانويل جوزيه وكارتيرون وموسيماني



