شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات حُراس الأهلى قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من سوء الحظ فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية فى النادي الأهلي خلال الأيام الماضية، بسبب إصابة رباعي حُراس المرمى "محمد الشناوي، على لطفي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء"، الأمر الذى أثار القلق لدى جماهير الفريق قبل نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي الشهر المقبل.

فى التقرير التالي، نستعرض إصابات حُراس الأهلي وموقفهم من التدريبات وإلى التفاصيل:

س: ما هى حجم إصابات حُراس الأهلي الأربعة؟

ج: محمد الشناوي يعاني من مزق فى السمانة تعرض له فى مباراة الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذى فاز به الأهلي بثلاثية نظيفة، أما على لطفي فقد تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مباراة انبي الثلاثاء الماضي بالدوري، والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، أما حمزة علاء فقد أُصيب فى أحد تدريبات الفريق الأخيرة بآلام فى الغضروف الخارجي للركبة، وكانت آخر الإصابات من نصيب مصطفى شوبير والذى تعرض للإصابة فى مباراة طلائع الجيش أمس بقطع جرحي أعلى الحاجب.

س: ما هو موقف الحُراس الأربعة من تدريبات الأهلي الأخيرة؟

ج: هناك تحسن ملحوظ فى حالة الشناوي وعلى لطفي، ومن المتوقع مشاركتهما فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي على مدار الأيام المقبلة، لكن لطفي سيكون خارج حسابات الجهاز الفني فى مباراة سيراميكا بعد غد، الاثنين، في الدوري لعدم تعافيه بالكامل، كما يتواصل غياب الشناوي للإيقاف، بجانب إصابته، أما حمزة علاء فلم يتماثل للشفاء حتى الآن، وبالنسبة لموقف مصطفى شوبير سيخضعه لفحص طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية ودخول قائمة مباراة سيراميكا.

س: هل يلحق محمد الشناوي الحارس الأساسي بذهاب نهائي دوري الأبطال؟

ج: تُشير الدلائل إلى أن حالة الشناوي تتحسن يوما بعد آخر، وهناك فرص كبيرة لدخوله قائمة مباراة الذهاب أمام الوداد بالقاهرة يوم 4 يونيو المقبل والتى يسعى فيها الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة تسهّل مهمته فى مباراة العودة يوم 11 يونيو بالمغرب.

س: كيف تحدث كولر عن الإصابات في الأهلي؟

ج: قال إنها أصبحت مُزعجة وتصيب لاعبين فى جميع المراكز تقريباً، لكنه قادر على التعامل مع الأمر بفضل عملية التدوير التى يقوم بها من أجل تجهيز الجميع.