شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد ياسر إبراهيم، صالح جمعة يواصل الغياب عن تدريبات الإسماعيلى رغم العقوبة المالية.

فيتوريا وجهازه يراقبون مهاجم إنبى قبل إعلان قائمة المنتخب لمواجهة غينيا

أقترب أحمد أمين أوفا، مهاجم إنبي، من دخول قائمة منتخب مصر أمام غينيا بعد تألقه الفترة الأخيرة مع فريقه وإحرازه أكثر من هدف بالدورى. ويبحث فيتوريا عن أسماء جديدة لتعويض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الذى يغيب عن المنتخب للإصابة.

صالح جمعة يواصل الغياب عن تدريبات الإسماعيلى رغم العقوبة المالية

واصل صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، الغياب عن تدريبات فريقه رغم توقيع عقوبة مالية ضده ليثير نوبة من الاستياء ضده داخل الجهاز الفنى للفريق ومجلس إدارة الدراويش.

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد ياسر إبراهيم

يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد اللاعب، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي، ونجاح الطرفين فى التوصل لاتفاق نهائي على الاستمرار.

رئيس المصرى يحفز اللاعبين بالمكافآت لتخطى فيوتشر فى نصف نهائى كأس الرابطة

رصد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مكافآت مادية للاعبي الفريق، لتحفيزهم للفوز على فيوتشر فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في اللقاء الذى بجمع الفريقين 24 يونيو المقبل.

يخضع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، لاختبار طبى اليوم، السبت، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش أمس، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد فى الدورى.

الاهلى يُعيد فحص سمانة الشناوى استعداداً للنهائى الأفريقى يعيد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى إجراء الاشعة على السمانة لتحديد تطورات حالته بعد تنفيذه برنامج علاجى مكثف للتعافى من مزق السمانة، ويسابق الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الزمن لتجهيز الشناوى فنياً وبدنياً، استعداداً للمواجهات الحاسمة التى تنتظر فريقه خلال الفترة المقبلة.

مصر تتزعم مقترح إنشاء اتحاد أفروآسيوى لكرة القدم لقصار القامة