شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته هايا: بقيتي 18 سنة مش مصدق يا هيوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الثعلب الصغير حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاد ابنته "هايا"، التى أكملت اليوم 18 عاما، متمنياً لها عاماً وأوقاتاً سعيدة.

ونشر الثعلب عدة صور مع ابنته هايا فى مراحل عمرية مختلفة، عبر حسابه على إنستجرام، وصحبها بتعليق: "بقيتي 18 مش مصدق يا هيوكا، إمتي وفين حصل الكلام ده.. كل سنة وأنتي طيبة حبيبة قلبي".



حازم إمام مع ابنته هايا

وكان الثعلب حازم إمام، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الـ 48، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليهم الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب بجانب مشاركته فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.

لعب الإمبراطور مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.



هايا مع والدها حازم إمام

وحصد مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.

سجّل 32 هدفًا ببطولات الدورى العام المصرى و6 أهداف ببطولات كأس مصر و12 هدفا بالبطولات الأفريقية، كما أحرز 4 أهداف بالبطولات العربية، نال لقب هداف مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم عام 1998، وهدفه فى منتخب تونس فى كأس الأمم الأفريقية عام 2002 هو الهدف المفضل له.



حازم امام



