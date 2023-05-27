شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصرف مستحقات الأجانب قبل مواجهة المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة النادي المصري مستحقات لاعبيه الأجانب، وذلك بعد توفير رواتبهم عن الفترة الماضية، لتحفيزهم قبل مواحهة غزل المحلة فى الدوري.

كما صرف مجلس إدارة النادي المصري مستحقات الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، وذلك عن شهر مايو الجاري، وكذلك مستحقات باقي اللاعبين قبل اللقاء المرتقب مع غزل المحلة بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن منافسات الدوري.

وحصل ثلاثي النادي المصري، الجزائريين عبد الرحيم دغموم، وعماد أبو بكر، والتونسي إلياس الجلاصي، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، بإجازة لمدة أسبوع، وذلك للسفر إلى بلادهم والاطمئنان على ذويهم، قبل العودة يوم الأحد المقبل.

وأكد مجلس إدارة المصري، على عدم وجود أية نية للتفريط في أي من العناصر الأساسية والمؤثرة بالفريق الأول ، مع التأكيد على تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وذلك بعد الرجوع لتقرير الجهاز الفني بشأن كافة اللاعبين ، كما أكد المجلس أيضا تشاور لجنة الكرة مع الجهاز الفني لدراسة المراكز المطلوب تدعيمها ووضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم في تلك المراكز للبدء في عملية التفاوض عقب نهاية الموسم.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.