شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستعين بـ الأهلى لدراسة طلائع الجيش قبل موقعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على مشاهدة مباراة طلائع الجيش أمام الأهلى، والتى جمعتهما مساء أمس الجمعة، من أجل دراسة الطلائع قبل المباراة التى ستجمعهما الثلاثاء المقبل.

وقام أوسوريو بمشاهدة مباراة الطلائع والأهلى، التى انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس، باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري.

ووقف المدير الفنى للزمالك على بعض النقاط الفنية ونقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، من أجل تجهيز لاعبيه لتخطى تلك المواجهة الصعبة، فى ظل رغبة الطلائع فى الهروب من قاع جدول الدورى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.