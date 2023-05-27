الجهاز الطبي للأهلي يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن لقاء الجيش.. ويوضح طبيعة إصابة شوبير

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، حقيقة تعرض الجنوب أفريقي بيرسي لإصابة قوية، أدت لخروجه من قائمة مباراة طلائع الجيش.

وأكد الجهاز الطبي، أن بيرسي تاو، لا يعاني من إصابة قوية، وأن الأمر لا يتعدى إجهاد عام، وفضّل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة طلائع الجيش الأخيرة فى الدوري.

وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى أن بيرسي تاو سيُشارك فى مران الفريق اليوم، السبت، بشكل طبيعى ليكون تحت تصرّف الجهاز الفني فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏