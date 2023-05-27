شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركة مع الأهلي فى نهائي دوري الأبطال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص المباراة المنتظرة بين المادر الأحمر والوداد البيضاوي المغربي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.

وتأهل الأهلي للنهائى الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 ذهابا وإيابا، حيث حسم لقاء الذهاب في تونس بنتيجة (3-0)، ثم فاز في القاهرة بنتيجة (1-0).

كما تأهل الوداد المغربى بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير بنتيجة (2-2)، مستفيداً من انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد باستاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، بينما يقام لقاء العودة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 11 من الشهر نفسه.

ويرصد الخليج 365 أكثر لاعبي الجيل الحالى مشاركة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل النهائي المرتقب..

محمد الشناوي : 5 مشاركات

عمرو السولية : 5 مشاركات

محمد هانى : 5 مشاركات

على معلول : 4 مشاركات

أيمن أشرف : 4 مشاركات

حسين الشحات : 3 مشاركات

حمدي فتحي : 3 مشاركات

محمد مجدي أفشة : 3 مشاركات

محمود كهربا : مرتان

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978



