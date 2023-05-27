شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة فى سموحة.. حسام حسن يضع قدمه فى الجبس مرة أخرى لمدة 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، خبرا صادما بعدما أثبتت الأشعة حاجة حسام حسن مهاجم الفريق لوضع قدمه فى الجبس مرة أخرى لمدة 14 يوما.

وتعرض حسام حسن ماجم فريق سموحة للإصابة بكسر فى شظية القدم أمام غزل المحلة، ليضع قدمه فى الجبس لمدة شهر، إلا أنه عندما فك الجبس ووضع جبيرة على قدمة وحاول الجرى لم يستطع وشعر بألم شديد.

واضطر الجهاز الطبي لسموحة إجراء أشعة على قدم حسام حسن، أثبتت حاجة حسام حسن لوضع قدمه مرة أخرى فى الجبس لمدة 14 يوما للتعافى من الإصابة، ما جعل أحمد سامى يشعر بالحزن لابتعاد مهاجم الفريق الأول عن الملاعب مدة جديدة.

وسقط فريق سموحة أمام فريق فاركو بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

سجل محمود حمادة لاعب وسط فاركو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 93 بعدما استغل كرة مرت من الجميع، ليسددها بقوة بيساره تسكن شباك الهانى سليمان.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.

ويستعد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.