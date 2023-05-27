شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري فى الدوري الممتاز، ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري فى السابعة مساء الاثنين باستاد الإسكندرية، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

ويغادر الفريق ظهر الأحد إلى الإسكتدرية، على أن يخوض مرانه الأخير بمدينة برج العرب مساءً، استعداداً للمباراة المهمة.