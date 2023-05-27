شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير مستمر فى حراسة مرمى الأهلي أمام سيراميكا رغم إصابة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مصطفى شوبير، لاعب الأهلي، حراسة عرين فريقه خلال مباراته أمام سيراميكا بعد غدٍ الاثنين، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق تعرض لجرح قطعي فى الجفن العلوى خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما خضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات الماضية للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ولن تمنع إصابة العين مصطفى شوبير من الاستمرار في حراسة عرين الأهلي أمام سيراميكا، كونها لن تؤثر على اللاعب الذى تم علاجه، لاسيما مع غياب محمد الشناوي وعلي لطفي.

ويعاني الأهلي من أزمة في حراسة المرمى في ظل إصابة 3 حراس وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، حيث يعاني الأول من شد في عضلة السمانة والثاني من شد في العضلة الخلفية والثالث من قطع في غضروف الركبة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏