شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تشكيل منتخب نسائى لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل منتخب نسائي لكرة الصالات، فى ضوء الاهتمام الكبير باللعبة والرغبة فى تطويرها وانتشارها بمصر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

ويولى الاتحاد المصري لكرة القدم اهتماما كبيرا بملف الكرة النسائية، التي تتولى الإشراف عليه دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة.

ويتواكب هذا الاهتمام مع تغيير شامل على صعيد الجهاز الفني لمنتخب كرة الصالات الأول، مع رحيل هشام صالح وتولى جهاد عرفة المسئولية، حيث يستعد للمشاركة فى بطولة كأس العرب بالسعودية الشهر المقبل.

وأنهى اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة منتخب الصالات المشاركة بكأس العرب الشهر المقبل، كافة إجراءات وترتيبات سفر وإقامة المنتخب في السعودية.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئاسة بعثة منتخب الصالات، أثناء مشاركتها في بطولة كأس العرب بالسعودية إلى عضو المجلس اللواء حلمي مشهور.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.