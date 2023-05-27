شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو فى بداية الاستعداد لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة فريقه أمام سيراميكا بعد غد الاثنين، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحرص كولر على شرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأهلي خلال مباراة طلائع الجيش أمس، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، والخاصة بنقل الكرات والتمركز داخل الملعب والتحرك بدون كرة، وكذلك شرح نقاط القوة والضعف في صفوف سيراميكا.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت باستاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعاني الأهلي من أزمة فى حراسة المرمى في ظل إصابة 3 حراس، وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، حيث يعاني الأول من شد فى عضلة السمانة، والثاني من شد في العضلة الخلفية، والثالث من قطع فى غضروف الركبة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏