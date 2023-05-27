شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البطولة الدبلوماسية لكرة القدم بحضور فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ختام البطولة الدبلوماسية لكرة القدم بنادى الجزيرة حضور البرتغالى فيتوريا وعدد كبير من نجوم الكرة، على رأسهم حازم إمام وأحمد حسن وحسام غالى وسيد معوض ووائل رياض ومحمد زيدان وتامر بجاتو.

وفاز بلقب البطولة فريق Rest of Europe بعد التغلب على فريق سفارة السنغال بالقاهرة، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتى لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.



الفائرين بالبطولة

وشهد اليوم الختامي للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم في نسختها الخامسة التي أقيمت على ملاعب نادي الجزيرة الرياضي مباراة استعراضية مثيرة بين منتخب نجوم مصر بقيادة العميد أحمد حسن، ومنتخب أفضل لاعبي البطولة، في مواجهة حفلت بالندية الشديدة، حسمها نجوم مصر الكبار في اللحظات الأخيرة، بالفوز 6/7 .



غالى وزيدان وحازم ومعوض



ختام البطولة الدبلوماسية

وحرص السفير الألماني بالقاهرة السيد فرانك هارتمان، والسيد شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي، والسيد محمد سري، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، ومستر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، والمهندس محمد خالد غرابة، مدير منتخب مصر ، على حضور اليوم الختامي للحدث الكبير.

وفاجأت اللجنة المنظمة للبطولة الدبلوماسية لكرة القدم، برئاسة عمرو مرزوق، سيد معوض، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، بالاحتفال بعيد ميلاده، على هامش اليوم الختامي، وحرص السيد فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، والسيد شريف سيف النصر ، رئيس نادي الجزيرة، على مشاركة نجوم مصر، الاحتفال بعيد الميلاد.



امام وزيدان فى البطولة

يذكر أنه تم تقسيم الـ 30 فريق المشاركين في البطولة الدبلوماسية إلى 7 مجموعات ، ضمت المجموعة الأولى والثانية 5 فرق، صعد منها أول 3 فرق للدور التالي، في حين ضمت باقي المجموعات 4 فرق، وصعد منها فريقان، لإكمال عقد دور الستة عشر للبطولة.

أحمد حسن

وشارك في البطولة الدبلوماسية في نسختها الخامسة وزارة الخارجية المصرية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سويسرا، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، الدنمارك، فنلندا، بلغاريا، بنجلادش، ماليزيا، طاجيكستان ، الهند، منظمة الامم الاوروبية، الأرجنتين، البرازيل، فيتنام، اليابان، السنغال، باكستان، فريق Rest Of Europe لعدد من السفارات الأوروبية، الجامعة العربية، منظمات من الأمم المتحدة IOM، FAO،