شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعادل مع النصر 1 /1 فى مجموعة القاهرة بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الترسانة مع النصر بهدف لمثله، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع فريق الترسانة رصيده للنقطة 41 ليتقدم إلى المركز الثامن فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما رفع فريق النصر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان فريق زد حقق فوزا مهما على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع فريق زد رصيده إلى 56 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما بقى فريق المصرية للاتصالات عند النقطة 42.

وسقط فريق السكة الحديد في فخ التعادل السلبي مع فريق القناة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ27 في مجموعة القاهرة والقناة كالتالي:

مستقبل سبورت 2 /1 كهرباء الإسماعيلية

زد 4 /1 المصرية للاتصالات

بورتو السويس 2 /2 منتخب السويس

الإنتاج الحربى 0 /0 وادى دجلة

القناة 0 /0 السكة الحديد

العبور 2 /1 إيسترن كومبانى

الإعلاميين 0 / 1 بتروجت

الترسانة 1 / 1 النصر