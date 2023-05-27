بسيناريو دراماتيكي.. بايرن ميونخ يخطف لقب الدوري الألماني من بروسيا دورتموند

الشارقة - اميمة ياسر - توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للموسم الحالي 2022/2023، بعد فوزه القاتل على مضيفه كولن، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة 34 الأخيرة من مسابقة الدوري .

سجل كينجسيلي كومان هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ فى الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، ثم أحرز ديان لوبيتشيتش هدف التعادل في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وفى الدقيقة 89 من زمن المباراة، سجل جمال موسيالا هدف الفوز القاتل ليقود بايرن ميونخ للتتويج باللقب.

على الجانب الأخر، تعادل بوروسيا دورتموند مع ماينز بهدفين لكل منهما، ليتوج الفريق البافارى بلقب الدوري الألماني بشكل رسمى للمرة الحادية عشر على التوالي بفارق الأهداف فقط عن "أسود الفيستفاليا".

وكان بايرن ميونخ يحتاج لتحقيق الفوز مقابل خسارة بوروسيا دورتموند أو تعادله، بينما احتاج "أسود الفيستفاليا" إلى الفوز من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني، بغض النظر عن المباراة الأخرى، لكنهم فرطوا في فرصة تاريخية بتعادلهم أمام ماينز، ليهدوا اللقب للبايرن.