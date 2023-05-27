شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يتفوق على فيريرا فى أول 6 مباريات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى انطلاقة مع الفريق الأبيض على البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق خلال ولايته الثانية، وذلك فى أول 6 مباريات تولى فيها الثنائى القيادة الفنية لفارس ميت عقبة.

نتائج فيريرا فى أول 6 مباريات مع الزمالك

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى الإحصائيات، بدأ فيريرا ولايته الثانية مع الزمالك فى 11 مارس 2022 بمواجهة الوداد المغربى وخسرها الفريق الأبيض بهدف نظيف، ثم تعادل سلبياً فى اللقاء الثانى أمام بترو أتلتيكو الأنجولى 19 مارس 2022 ثم تعادل سلبياً فى المباراة الثالثة أمام ساجرادا الأنجولى يوم 1 أبريل 2022 .

وحقق البروفيسور الانتصار الأول له مع الزمالك أمام بيراميدز فى الدورى بنتيجة 3 / 2 يوم 6 أبريل 2022 فى اللقاء الرابع ثم واصل الفريق الأبيض انتصاراته تحت قيادة فيريرا يوم 9 أبريل أمام المقاصة بهدف نظيف في المواجهة الخامسة ثم تعادل سلبياً أمام فاركو بالمباراة السادسة من الدوري.

ونجح فيريرا فى تحقيق الفوز مرتين من إجمالي 6 مباريات، خاضها بانطلاقته مع القلعة البيضاء بينما تعادل في ثلاث مواجهات وخسر لقاء وحيد.



نتائج فيريرا فى أول 6 مباريات

نتائج أوسوريو فى أول 6 مباريات مع الزمالك

على الناحية الأخرى، بدأ أوسوريو مشواره مع الزمالك يوم 17 أبريل 2023 بمواجهة المقاولون العرب وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما في الدورى ثم حقق الفوز الأول له مع الفريق الأبيض أمام سيراميكا في اللقاء الثانى بهدف نظيف يوم 26 أبريل 2023.

وواصل أوسوريو انتصاراته مع الزمالك بالفوز على بروكسى ببطولة كأس مصر بنتيجة 3 / 2 والتأهل إلى دور الـ16 يوم 9 مايو 2023 في المواجهة الثالثة ثم تلقى الفارس الأبيض الخسارة الأولى تحت قيادة أوسوريو أمام الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 يوم 13 مايو الجارى في المباراة الرابعة.

واستعاد الزمالك توازنه بالفوز على أسوان بهدف نظيف في الدورى يوم 18 مايو الجاري في اللقاء الخامس ثم عاد وتعادل أمام الداخلية بهدف لمثله يوم 22 مايو الجارى في المواجهة السادسة، ليصل إجمالي المباريات التي خاضها الكولمبى مع الزمالك إلى 6 مباريات، فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وحيد ليتفوق بذلك على فيريرا الذى حقق النجاحات مع الفريق الأبيض.