شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين وتقسيمة قوية للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه اليوم السبت بدون راحة عقب الفوز على طلائع الجيش أمس الجمعة بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبدأ اليوم فريق الأهلي التحضير لمباراة فريقه ضد سيراميكا بعد غد الإثنين المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقرر كولر خوض لاعبي الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الطلائع تدريبات استشفائية وعدم مشاركتهم في المران الجماعي، فيما يخوض اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في المران تقسيمة قوية، في إطار التحضير لمباراة سيراميكا.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعاني الأهلي من أزمة في حراسة المرمى، في ظل إصابة 3 حراس، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، حيث يعاني الأول من شد في عضلة السمانة والثاني من شد في العضلة الخلفية والثالث من قطع في غضروف الركبة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏