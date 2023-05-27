بشكوى رسمية.. أول تحرك من الزمالك لإعادة مباراة السوبر أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم نادي الزمالك بشكوى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي ولجنة التظلمات باتحاد الكرة ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وتأتي شكوى الزمالك بسبب قرار مشاركة محمود كهربا في المباريات مع الأهلي خلال الفترة الماضية وعدم تطبيق عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة وتأجيل النظر فيها.

وطالب الزمالك، عن طريق إدارته القانونية، من خلال المذكرة المقدمة إعادة مباراة السوبر التي أقيمت يوم 5 مايو الماضي في الإمارات بين الأهلي وبيراميدز، على أن يكون الزمالك هو الطرف الأساسي فيها ويمنع محمود كهربا من المشاركة في المباراة بناء على قرار لجنة الانضباط والقيم باتحاد كرة القدم بإيقاف اللاعب 12 مباراة.

يشار إلى أن مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي قرر الخميس الماضي إعادة العمل بالمركز يوميا عدا يومي الجمعة والسبت في الدعاوى التي توقفت ولم يصدر بشأنها أحكام خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل حفظ حقوق الأندية والاتحادات الرياضية خلال الفترة الحالية وفقا للميثاق الأولمبي وقانون الرياضة وذلك بعد توقف عمل مركز التسوية والتحكيم خلال الفترة الماضية مما تسبب في العديد من الأضرار.