شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات كأس مصر.. ناصف حكما للمحلة والحرس.. وقمر الدولة لفيوتشر وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقمي حكام مباراتي غد الأحد في كأس مصر.

وأسندت اللجنة مباراة حرس الحدود وغزل المحلة للحكم محمود ناصف، ويعاونه محمد صلاح العايدي وأحمد عبد الراضي، وحكم رابع محمود سعدوني.

كما أسندت اللجنة مباراة إنبي وفيوتشر للحكم نادر قمر الدولة ويعاونه إيهاب فخري وأحمد زيدان، وحكما رابعا سامح حسين، بينما يتواجد على تقنية الفار في هذه المباراة كونها مقدمة من دور الـ16 كلا من محمد سلامة حكما للفار وأحمد جابر حكم فار مساعد.

وتُلعب بطولة كأس مصر بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، مواعيد وملاعب مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

وتعد النسخة الحالية من مسابقة كأس مصر نسخة 2022-2023 هي الـ91 بتاريخ البطولة الأقدم بالمسابقات المحلية في مصر.

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتين فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.