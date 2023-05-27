شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأهل لمونديال السلة بسنغافورة بعد التتويج بلقب بطولة الـbal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى للمشاركة في نهائيات كأس العالم في سنعافورة بشهر أكتوبر المقبل عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة فى نهائي بطولة bal والتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

توج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة فى نهائي بطولة bal والتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.

وكان الأهلى قد فاز فى مباريات البطولة منذ التصفيات وحتى النهائيات عدا مباراة واحدة ، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

وحقق الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72

وفاز أيضًا في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

بينما خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 ثم عاد و حقق الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70

وفاز الاهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5

ونجح الأهلى فى القوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة