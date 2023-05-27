شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27 مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: أوسوريو يتفوق على فيريرا فى أول 6 مباريات مع الزمالك.

أوسوريو يتفوق على فيريرا فى أول 6 مباريات مع الزمالك

تفوق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى انطلاقة مع الفريق الأبيض على البرتغالى جوسفالدوا فيريرا.

يواصل مصطفى شوبير، لاعب الأهلي، حراسة عرين فريقه خلال مباراته أمام سيراميكا بعد غدٍ الاثنين، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. مصطفى شوبير مستمر فى حراسة مرمى الأهلي أمام سيراميكا رغم إصابة العين

اتجاه لانطلاق الدورى الجديد فى نهاية أغسطس المقبل

تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024 نهاية أغسطس أو أول ديسمبر المقبلين، على أقصى تقدير، لاسيما أن الاتجاه الأقرب هو انتهاء الدورى الحالى يوم 20 يوليو المقبل.

فيتوريا وجهازه يراقبون مهاجم إنبى قبل إعلان قائمة المنتخب لمواجهة غينيا

أقترب أحمد أمين أوفا، مهاجم إنبي، من دخول قائمة منتخب مصر أمام غينيا بعد تألقه الفترة الأخيرة مع فريقه وإحرازه أكثر من هدف بالدورى.

صالح جمعة يواصل الغياب عن تدريبات الإسماعيلى رغم العقوبة المالية

واصل صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، الغياب عن تدريبات فريقه رغم توقيع عقوبة مالية ضده ليثير نوبة من الاستياء ضده داخل الجهاز الفنى للفريق ومجلس إدارة الدراويش.

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد ياسر إبراهيم

يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة.

رئيس المصرى يحفز اللاعبين بالمكافآت لتخطى فيوتشر فى نصف نهائى كأس الرابطة

رصد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مكافآت مادية للاعبي الفريق، لتحفيزهم للفوز على فيوتشر فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في اللقاء الذى بجمع الفريقين 24 يونيو المقبل.

طبيب الأهلي يفحص مصطفى شوبير اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا

يخضع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، لاختبار طبى اليوم، السبت، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش أمس، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد فى الدورى.

الاهلى يُعيد فحص سمانة الشناوى استعداداً للنهائى الأفريقى يعيد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى إجراء الاشعة على السمانة لتحديد تطورات حالته بعد تنفيذه برنامج علاجى مكثف للتعافى من مزق السمانة.

مصر تتزعم مقترح إنشاء اتحاد أفروآسيوى لكرة القدم لقصار القامة