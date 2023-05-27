شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه سبورتنج وديا غدا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة بقيادة أحمد سامى نظيره سبورتنج فى الرابعة عصر غد الأحد، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدرس أحمد سامى الدفع باللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا فى المباريات الماضية، بالإضافة إلى بعض الناشئين من أجل تجهيزيهم لمواجهة طلائع الجيش والمباريات المتبقية.

وطالب أحمد سامى من اللاعبين بضرورة تقديم أفضل ما لديهم من أجل تجميع النقاط حتى لا يدخل الفريق فى دوامة الخطر، خاصة بعد انتفاضة بعض أندية القاع فى الأسابيع الأخيرة.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.

ويستعد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.