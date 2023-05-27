شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مراسم تتويج الأهلي بلقب بطولة bal للسلة والتأهل لمونديال سنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى كأس لقب بطل أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" والتي توج بها بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة فى نهائي بطولة balوالتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

وتأهل فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى للمشاركة في نهائيات كأس العالم في سنعافورة بشهر أكتوبر المقبل عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة فى نهائي بطولة balوالتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الأنجولى.

وكان الأهلى قد فاز فى مباريات البطولة منذ التصفيات وحتى النهائيات عدا مباراة واحدة، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

وحقق الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72

وفاز أيضا في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

بينما خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 ثم عاد وحقق الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70.

وفاز الأهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5.

ونجح الأهلى فى الفوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة.