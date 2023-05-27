شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلب أشرف روقا الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، فى ظل تعرضه لضغوطات كبيرة فى الفترة الحالية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أن أشرف روقا لم ولن يطلب الرحيل عن نادى الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب يبذل قصارى جهده مع الفريق من أجل تقديم أفضل ما لديه.

وأكد أن محمد أشرف روقا ينصب تركيزه حاليًا مع الفريق الأبيض من أجل تحقيق الانتصارات وإعادة الفريق لوضعه الطبيعى فى جدول ترتيب الدورى قبل نهاية الموسم الجارى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.