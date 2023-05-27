شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يشارك فى مران الأهلى بالكامل.. والشناوى ولطفى يبدآن تدريبات الجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي مشاركة مصطفى شوبير، حارس المرمى، بشكل كامل في المران الجماعي الذي أقيم اليوم السبت في بداية التحضير لمباراة سيراميكا، بعد غد الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري، بعد إصابته بقطع جرحي أعلى العين خل مشاركته في مباراة طلائع الجيش بالأمس.

كما شهد مران الأهلي بدأ محمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات الجري حول الملعب، ضمن برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما، حيث اشتكى الشناوي من الإصابة بشد في عضلة السمانة، بينما عانى لطفي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

فيما شارك حمزة علاء حارس الأهلي الرابع في جزء من المران لاختبار موقفه، بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وخاض فريق الأهلي مرانه اليوم السبت بدون راحة عقب الفوز على طلائع الجيش أمس الجمعة بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبدأ اليوم فريق الأهلي التحضير لمباراة فريقه ضد سيراميكا بعد غد الإثنين المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقرر كولر خوض لاعبي الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الطلائع تدريبات استشفائية وعدم مشاركتهم في المران الجماعي، فيما يخوض اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في المران تقسيمة قوية، في إطار التحضير لمباراة سيراميكا.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعاني الأهلي من أزمة في حراسة المرمى، في ظل إصابة 3 حراس، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، حيث يعاني الأول من شد في عضلة السمانة والثاني من شد في العضلة الخلفية والثالث من قطع في غضروف الركبة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏