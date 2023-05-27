شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا ينتظر قرارا طبيا قبل ضم طارق حامد لمعسكر المنتخب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قرارا طبيا قبل الاستقرار على ضم طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي، لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهة غينيا.

وأثبتت نتائج الفحص الطبي التي خضع لها طارق حامد، تعرضه لتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته إلى التأهيل الطبي قبل العودة مجددًا.

وكشفت تقارير سعودية أن موسم اللاعب مع نادي الاتحاد انتهى بنسبة كبيرة، بعد الكشف الطبي مما يعني غيابه عن مواجهات الحسم المتبقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.