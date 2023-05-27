شكرا لقرائتكم خبر عن أوموت يتوج بلقب أفضل لاعب فى بطولة «BAL3» للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج نوني أوموت، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا للأندية «BAL3»، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها على مدار البطولة، وساهم بها في تتويج الأهلي باللقب الإفريقي.

وحصل أوموت على جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال مراسم تتويج الأهلي باللقب، وأكد أنه سعيد للغاية بالحصول على هذا اللقب، وأنه لم يكن ليتوج بلقب أفضل لاعب بدون زملائه الذين قدموا له كل الدعم.

وأضاف الجنوب سوداني أن الفريق بأكمله بذل مجهودًا كبيرًا في البطولة، واستحق عن جدارة التتويج باللقب القاري.

وتوج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة 80 / 65 فى نهائي بطولة balوالتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الأنجولى.

وكان الأهلى قد فاز فى مباريات البطولة منذ التصفيات وحتى النهائيات عدا مباراة واحدة ، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

وحقق الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72

وفاز أيضا في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

بينما خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 ثم عاد وحقق الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70.

وفاز الاهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5.

ونجح الأهلى فى القوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة.