شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بكأس مصر قبل استئناف المسابقة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، وتتبقى مباراتان فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب غدا . وجاءت الأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".

تقام غدا الأحد مباراتان مثيرتان في كأس مصر هذا الموسم، لكن أحدهما ضمن منافسات الدور الـ32 من البطولة، والأخرى مقدمة من دور الـ16 للبطولة.

ويواجه غزل المحلة أمام نظيره حرس الحدود، في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ32 لكاس مصر.

في مباراة ثانية، يلتقي فريق إنبي مع نظيره فيوتشر في التاسعة والنصف مساء غد الأحد، على استاد السلام، في لقاء مقدم من الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس مصر هذا الموسم.