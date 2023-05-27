أخبار الأهلى اليوم السبت 27 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - توج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة 80 / 65 فى نهائي بطولة balوالتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.

تأهل فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى للمشاركة في نهائيات كأس العالم في سنعافورة بشهر أكتوبر المقبل عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة فى نهائي بطولة bal والتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

توج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة فى نهائي بطولة bal والتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

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