شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 27 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة 80 / 65 فى نهائي بطولة balوالتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.
وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.
تأهل فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى للمشاركة في نهائيات كأس العالم في سنعافورة بشهر أكتوبر المقبل عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة فى نهائي بطولة bal والتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.
توج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة فى نهائي بطولة bal والتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.
مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين وتقسيمة قوية للبدلاء
خاض فريق الأهلي مرانه اليوم السبت بدون راحة عقب الفوز على طلائع الجيش أمس الجمعة بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
وبدأ اليوم فريق الأهلي التحضير لمباراة فريقه ضد سيراميكا بعد غد الإثنين المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة فريقه أمام سيراميكا بعد غد الاثنين، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
وحرص كولر على شرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأهلي خلال مباراة طلائع الجيش أمس، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، والخاصة بنقل الكرات والتمركز داخل الملعب والتحرك بدون كرة، وكذلك شرح نقاط القوة والضعف في صفوف سيراميكا.
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