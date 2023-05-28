شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 27-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 27-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.
حقيقة طلب أشرف روقا الرحيل عن الزمالك
كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، فى ظل تعرضه لضغوطات كبيرة فى الفترة الحالية.
تفوق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى انطلاقة مع الفريق الأبيض على البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق خلال ولايته الثانية، وذلك فى أول 6 مباريات تولى فيها الثنائى القيادة الفنية لفارس ميت عقبة.
فى مثل هذا اليوم 27 مايو 1960، توج نادى الزمالك بطلا للدورى العام للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية للمسابقة والتى تمت إقامتها على ملعب الزمالك.
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