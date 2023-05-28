شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 27-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 27-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

حقيقة طلب أشرف روقا الرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، فى ظل تعرضه لضغوطات كبيرة فى الفترة الحالية.

تفوق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى انطلاقة مع الفريق الأبيض على البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق خلال ولايته الثانية، وذلك فى أول 6 مباريات تولى فيها الثنائى القيادة الفنية لفارس ميت عقبة.

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي.

فى مثل هذا اليوم 27 مايو 1960، توج نادى الزمالك بطلا للدورى العام للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية للمسابقة والتى تمت إقامتها على ملعب الزمالك.

يواصل فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعدما تعادل في مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.