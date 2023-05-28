شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 27 مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 27 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، اتجاه لانطلاق الدورى الجديد فى نهاية أغسطس المقبل.

اتجاه لانطلاق الدورى الجديد فى نهاية أغسطس المقبل

تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024 نهاية أغسطس أو أول ديسمبر المقبلين، على أقصى تقدير، لاسيما أن الاتجاه الأقرب هو انتهاء الدورى الحالى يوم 20 يوليو المقبل.

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد ياسر إبراهيم

يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تمديد تعاقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة.

الاهلى يُعيد فحص سمانة الشناوى استعداداً للنهائى الأفريقى يعيد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى إجراء الاشعة على السمانة لتحديد تطورات حالته بعد تنفيذه برنامج علاجى مكثف للتعافى من مزق السمانة.

الأهلي يهزم دوان السنغالي 80 / 65 ويتوج بلقب بطولة bal للسلة

توج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة 80 / 65 فى نهائي بطولة balوالتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا. كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، فى ظل تعرضه لضغوطات كبيرة فى الفترة الحالية. ينتظر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قرارا طبيا قبل الاستقرار على ضم طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي، لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهة غينيا. فيتوريا ينتظر قرارا طبيا قبل ضم طارق حامد لمعسكر المنتخب المقبل حقيقة طلب أشرف روقا الرحيل عن الزمالك

أوسوريو يتفوق على فيريرا فى أول 6 مباريات مع الزمالك

تفوق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى انطلاقة مع الفريق الأبيض على البرتغالى جوسفالدوا فيريرا.