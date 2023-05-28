عبد الرحمن مجدى يخضع لاختبار طبى غدا لتحديد موقفه من مواجهة المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الرحمن مجدى، لاعب نادى الإسماعيلى، لاختبار طبى غدا الأحد، لتحديد موقفه من مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.

وغاب عبد الرحمن مجدى عن مباريات الإسماعيلى الماضية، وقرر الجهاز الطبى بالإسماعيلى إجراء اختبار طبى للاعب غدا لمعرفة قدرته على اللحاق بمباراة الإسماعيلى أمام المقاولون من عدمها.

وجدد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، الثقة فى حمزة الجمل وجهازه المعاون فى مواصلة القيادة الفنية للفريق، بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق النجوم من دور الـ32 بعد الهزيمة بهدفين نظيفين.

ويرى مجلس إدارة الإسماعيلى أن حمزة الجمل يسير بخطى ثابتة مع الفريق، ولا يوجد تفكير فى إقالته من منصبه، خاصة بعدما نجح فى قيادة الفريق من الخروج من مناطق الهبوط إلى حد ما، مع توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الأداء السيئ فى مواجهة النجوم.

وفجّر النجوم الذى ينافس على الصعود لدورى المحترفين كبرى مفاجآت كأس مصر بإقصاء الإسماعيلى بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين على ملعبه باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات دور الـ32 لكأس مصر.

تقدم محمد همام بالهدف الأول للنجوم في الدقيقة 65، وأضاف محمود علاء الهدف الثانى للضيوف في الدقيقة 82، ليضرب النجوم موعدا مع سموحه في دور الـ16 للبطولة.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.