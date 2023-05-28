شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُهنئ الأهلى بعد التتويج ببطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة لاعبي فريق النادي الأهلي لكرة السلة رجال بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" ٢٠٢٣، عقب تغلبه على نادي إي إس دوانيس السنغالي في المباراة النهائية، بنتيجة (80-65)، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ومن جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى الرجولي للاعبي النادي الأهلي، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنيا التوفيق لكافة الفرق والأندية المصرية في كافة مشاركاتها القارية.

وأشار "صبحي" إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم للأندية المصرية في مشاركاتها على المستوى الدولي، وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة للتتويج وصياغة تاريخ جديد للرياضة المصرية.

وكان النادي الأهلي قد تفوق على الملعب المالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي على صالة ملعب BK آرينا في العاصمة الرواندية كيجالي.