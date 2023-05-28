شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى: جماهير الزمالك دعمتنى قبل الرحيل لأنها تعرف معدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، أنه عانى كثيرا قبل رحيله عن الأبيض، قائلا: "عانيت كثيرا من الأخبار غير الصحيحة خلال وجودي في مصر وخاصة قبل الرحيل عن الزمالك".

وقال ساسي، خلال تصريحات تليفزيونية: "كانت فترة صعبة أن أرد على ما يقال والناس ترد والأمور تكبر أكثر، الجماهير تعرف معدن فرجاني ساسي".

وأضاف: "لا أتابع الأخبار والسوشيال ميديا ومع ذلك كانت تصل إليّ، لو أعطيتها اهتماما لتأثرت، كان زملائي يسألوني لكن ذلك لم يمثل ذلك ضغطا عليّ".

وتابع: "الجماهير كانت تدعمني دائما في ظل الأخبار المزيفة، وكان هناك حملات لدعمي بكل الوسائل المتاحة، وذلك ساعدني على تجاوز أي شيء يحدث".

وتحدث لاعب الدحيل القطري عن الصعوبات التي واجهته عن رحيله عن الزمالك والانتقال للدوري القطري وتفكيره في الرحيل مبكرا وقتها قائلا: "استغرقت ما يقترب من نصف موسم من أجل التأقلم في قطر، بسبب الطقس الحار مقارنة بمصر وتونس بجانب أن علاقتي مع المدرب كاسترو لم تكن في أفضل حالاتها ولم يتعامل معي بشكل جيد".

وأضاف: "كاسترو لم يستطع أن يتعامل معي في ظل الصعوبات التي واجهتها، كنت أحتاج للثقة من المدرب ولكني اشتغلت على نفسي وصبرت حتى تأقلمت".

وتابع: "كنت أفكر في الرحيل خلال وجود كاسترو، وتحدثت مع رئيس النادي وقال لي إن مستواي ليس مثل وجودي في الزمالك، كانت فترتي في الزمالك هي المقياس، حاول تقريب العلاقة بيني وبين المدرب وطلب مني الظهور بمستواي مع الزمالك".

واختتم ساسي تصريحاته قائلا: "لا أحب أن أتواجد في مكان لا يرغب في وجودي. أنا لا أحتاج معاملة خاصة ولكن اللاعب يحتاج لمن يتحدث معه لكي يُخرِج أفضل ما لديه".

وأشار ساسي إلى أن الموسم كان صعبا للغاية بسبب الحماس الشديد والمنافسة القوية حتى آخر مباراة لكن الدحيل نجح في حصد اللقب.