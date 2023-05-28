أحمد ناجى: مش قلقان على حراسة الأهلى أمام الوداد ومصطفى شوبير قادر على التألق

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس الأهلى السابق، أن حراسة الأهلى بخير ومش قلقان على الأهلى أمام الوداد المغربى فى وجود أى حارس، سواء الشناوى أو لطفى أو مصطفى أو حمزة علاء.

وقال أحمد ناجى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر، فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى شوبير قادر على حماية عرين الأهلى فى نهائى أفريقيا ويمتلك إمكانيات كبيرة، ومثل هذه المباريات الصعبة هى مولد نجم كبير وكل الحراس تعرضوا فى بدايتهم لهذه الاختبارات".

وأضاف: "الإصابات العضلية تصعب موقف الحراس فى تقديم الأداء الجيد لهم، لأن كل الارتقاءات أو التصديات تحتاج لاستخدام العضلات ومن الصعب أن يلعب حارس ولديه هذه الإصابات مثل محمد الشناوى وعلى لطفى".

وتابع: "هناك محاولات لعلاج الشناوى بالبلازما للشفاء، وأنا خايف على الشناوى أنه يلعب وهو مصاب ويحتاج لعلاج كتير بعد المباراة ودا غلط".

واختتم مدرب حراس الأهلى السابق تصريحاته قائلا: "مصطفى شوبير موهوب وصاحب شخصية قوية وقادر على التألق مع الأهلى، وهو مش مقلق خالص، ومن الوارد لعب مصطفى شوبير النهائى وحمزة علاء احتياطى".

وشهد مران الأهلي مشاركة مصطفى شوبير، حارس المرمى، بشكل كامل في المران الجماعي الذي أقيم اليوم السبت في بداية التحضير لمباراة سيراميكا، بعد غد الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري، بعد إصابته بقطع جرحي أعلى العين خل مشاركته في مباراة طلائع الجيش بالأمس.

كما شهد مران الأهلي بدأ محمد الشناوي وعلي لطفي تدريبات الجري حول الملعب، ضمن برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما، حيث اشتكى الشناوي من الإصابة بشد في عضلة السمانة، بينما عانى لطفي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

فيما شارك حمزة علاء حارس الأهلي الرابع في جزء من المران لاختبار موقفه، بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة.