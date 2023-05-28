شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بعد الجولة الـ27 من القسم الثانى.. زد متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى زد بقيادة مجدى عبد العاطى من خطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز، بعدما وسع الفارق بينه وبين الثنائى السكة الحديد ووادى دجلة بخمس نقاط، بعد مرور 27 جولة من المسابقة وقبل 3 جولات من النهاية.

واختتمت الجولة الـ27 من مجموعة القاهرة والقناة بعد تعادل الترسانة مع النصر فى المباراة التى أقيمت مساء السبت، ليقترب زد من إنهاء السباق لصالحه والتأهل للدورى لأول مرة فى تاريخه.

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بعد الجولة الـ27:

1 زد 56 نقطة

2 السكة الحديد 51 نقطة

3 وادى دجلة 51 نقطة

4 القناة 47 نقطة

5 بتروجت 45 نقطة

6 الاتصالات 42 نقطة

7 العبور 42 نقطة

8 الترسانة 41 نقطة

9 منتخب السويس 40 نقطة

10 بورتو السويس 37 نقطة

11 الإنتاج الحربى 29 نقطة

12 مستقبل وطن 27 نقطة

13 إيسترن كومبانى 27 نقطة

14 كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

15 النصر 23 نقطة

16 الإعلاميين 10 نقاط

وكان فريق زد قد حقق فوزا مهما على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع فريق زد رصيده إلى 56 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما بقى فريق المصرية للاتصالات عند النقطة 42.

وسقط فريق السكة الحديد في فخ التعادل السلبي مع فريق القناة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وجاءت نتائج مباريات الجوالة الـ27 في مجموعة القاهرة والقناة كالتالي:

مستقبل سبورت 2 /1 كهرباء الإسماعيلية

زد 4 /1 المصرية للاتصالات

بورتو السويس 2 /2 منتخب السويس

الإنتاج الحربى 0 /0 وادى دجلة

القناة 0 /0 السكة الحديد

العبور 2 /1 إيسترن كومبانى

الإعلاميين 0 / 1 بتروجت

الترسانة 1 /1 النصر