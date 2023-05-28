شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الإسماعيلى تعلن رحيلها بعد انتهاء مهمتها مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدى، عن انتهاء مهمته فى إدارة الإسماعيلى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية القاضى بإلغاء قرار تعيينه.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى عبر "فيس بوك"، بيانا من اللجنة المؤتة كالتالى: "اجتمعت اللجنة المؤقتة مساء اليوم بشكل طارئ لمناقشة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى بشأن صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية القاضى بإلغاء قرار تعيينها".

وتابع البيان: "وفى هذا الصجج يؤكد أعضاء اللجنة المؤقتة بعد صدور هذا الحكم انتهاء صلتهم بالنادى كمسئوليين بدءا من اليوم 27 /5 /2023 احتراما لأحكام القضاء واضعين أنفسهم تحت إمرة النادى الإسماعيلى وجماهيره بصفتهم أعضاء جمعية عمومية دون الانتظار لنسخ الحكم الصادر وإعلانه واعتبار اتصال علمنا به بمثابة إعلان للجنة ومن ثم تنفيذه فورا دون تأخير.

وأضاف البيان: "كما تعد اللجنة جماهير النادى الإسماعيلى ومحبيه وتقديم كشف حساب بما قامت به داخل أروقة النادى طوال الأربعة أشهر الماضية وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، متمنين لنادينا الحبيب عبور هذه الأزمة التى لم تحدق منذ نشأته.. والله الموفق والمستعان".