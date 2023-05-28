لأول مرة منذ 13 عاما.. اتحاد جدة يفوز بلقب الدوري السعودي.. ويشارك في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق اتحاد جدة لقب دوري روشن السعودي، بعدما فاز على فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي موسم 2022-2023.

تقدم الاتحاد السعودي مبكرا عن طريق المدافع أحمد شراحيلي مستغلاً عرضية البرازيلي ايجور كورنادو في الدقيقة الثالثة من اللقاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أضاف رومارينيو الهدف الثاني للعميد في شباك الفيحاء.

وفي الدقيقة 85، سجل رومارينيو الهدف الثاني له والثالث للاتحاد السعودي ، لتنتهي المباراة بفوز العميد بثلاثية نظيفة.

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وبهذا الفوز، يحقق الاتحاد لقب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 ببلوغ النقطة 69، وذلك لأول مرة منذ 13 عامًا، وللمرة التاسعة في تاريخه.

وضمن الاتحاد السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، عقب تتويجه بلقب الدوري السعودي موسم 2022 - 2023، وذلك قبل جولة واحدة على النهاية بعد صراع مع فريق النصر.

ويشارك في كأس العالم 2023 بطل الدوري السعودي، ممثلًا عن الدولة المستضيفة، حيث تقام النسخة المقبلة من مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة 12 - 22 ديسمبر المقبل.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 7 أندية، وهم:

- بطل أوروبا.

- بطل إفريقيا.

- بطل آسيا.

- بطل أمريكا الجنوبية.

- بطل الكونكاكاف.

- بطل أوقيانوسيا.

- بطل الدوري السعودي.