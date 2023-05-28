وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا لنادي الزمالك.. ويتحدث عن أحقيته في الترشح خلال الانتخابات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك، متحدثا عن أحقيته في الترشح خلال انتخابات النادي القادمة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الرياضة تنفيذ حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بزوال صفته واعتبار منصب الرئيس شاغرا، مع إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء السبت، قال صبحي: "مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك، أعلن بنفسه أنه ليس موجودًا من الآن والنادي أكد ذلك"، وفقا لموقع "يلا كورة".

وأضاف وزير الرياضة: "من شهر يوليو ستبدأ إجراءات الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات الزمالك".

وتابع: "مجلس الإدارة هو المسئول حاليا عن نادي الزمالك وهناك تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من الناحية القانونية".

وعن سقوط عضوية سليمان وهدان، قال الوزير: "لم نستلم أي شيء حول هذه القرارات، ونحترم قرار مرتضى منصور والذي أعلن عنه في المؤتمر الصحفي بأنه لم يعد موجودًا من الآن".

وعن أحقية مرتضى منصور في الترشح خلال انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة، قال الدكتور أشرف صبحي: "الحكم الذي صدر ضده في قضية مُقيدة للحريات وليست مخلة للشرف، وحتى تاريخه يمكنه الترشح حتى الآن لحين ظهور أي شيء آخر من الناحية القانونية".