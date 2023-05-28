بايرن ميونيخ يعلن رسميًا إقالة أوليفر كان وحسن صالح حميدزيتش

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم السبت رسميًا إقالة أوليفر كان وحسن صالح حميدزيتش.



أعلن نادي بايرن ميونيخ السبت بعد دقائق من تتويج العملاق البافاري باللقب الحادي عشر تواليًا والـ33 في تاريخه في الدوري الألماني لكرة القدم، إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش من منصبيهما.



في المقابل عيّن النادي البافاري يان كريستيان دريسن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للفريق.



وقال بايرن في بيان نُشر على موقعه الرسمي "أوليفر كان لم يعد المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ. كما سيتم تعيين شخص آخر مكان المدير الرياضي حسن صالح حميدزيتش. نائب رئيس مجلس الإدارة يان كريستيان دريسن سيتولى مهام كان"، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الرياضي الجديد لاحقًا.

(بي إن سبورت)