شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ لاعبات منتخب الجمباز بفوزهن بفضية بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة لاعبات المنتخب الوطني للجمباز الفني، بعد التتويج بالميدالية الفضية في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، والتي أقيمت يومي (26، 27) مايو، بجنوب أفريقيا.

وأثني وزير الشباب والرياضة على نجاح اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين فى ضم اللاعبة الأمريكية من أصل مصري ساندرا الصادق لصفوف المنتخب والعودة للعب باسم مصر، مشيداً بتمسك اللاعبة بتمثيل مصر فى البطولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس اتحاد الجمباز المتواجد في جنوب أفريقيا، والتي تستضيف بطولة أفريقيا للجمباز الفني للرجال والآنسات.

وخلال المكالمة، تحدث وزير الرياضة مع اللاعبة ساندرا الصادق، والتي أكدت فخرها واعتزازها بالعودة للعب تحت علم مصر بعد المستوى العالمي الذي وصلت إليه رياضة الجمباز فى مصر.

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمباز أن هناك خطة من قِبَل الاتحاد للمحافظة على أبنائه من أي إغراءات خارجية، بالإضافة إلى استقطاب الطيور المهاجرة للعودة من جديد.

وحصلت اللاعبة جنى عبد السلام لاعبة المنتخب الوطني على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي العام بالبطولة الأفريقية.

ويشارك فى بطولة والمؤهلة لبطولة العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل 8 منتخبات، وهي: "مصر، الكاميرون، الجزائر، وأنجولا، السنغال، المغرب، مالي"، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا البلد المضيف.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني آنسات كل من: "جني محمود، جنى عبد السلام، ساندرا الصادق، وندي عوض، نانسي طمان"، والمدير الفني كابتن زكريا غالب والمدربين "محمود سيد، سلمي السعيد".