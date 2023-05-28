شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب محمد الخامس: الكاف لم يبلغنا بعدد المقاعد المخصصة للأهلي بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم الكلايبي، عضو لجنة التتبع بملعب محمد الخامس، حقيقة ما تردد حول تخصيص 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.

وقال كريم الكلايبي، في تصريحات تليفزيونية: " لم أصرح بأنه سيتم تخصيص 10 آلاف تذكرة لجماهير الأهلي في إياب النهائي أمام الوداد، ولكني تحدثت عن عدد المقاعد الذي تم تخصيصه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لجماهير الأهلي في نهائي الموسم الماضي، ولم تُستغل تلك المقاعد بكامل طاقتها، وظلت فارغة".

واختتم: "الاتحاد الأفريقي لم يُحدد حتى الآن عدد المقاعد التي ستُخصص لجماهير الأهلي في المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس، والأمر قد يكون مختلفا عن الموسم الماضي لأن نظام النهائي سيكون (ذهابا وإيابا) وبالتالي ننتظر إخطار الاتحاد الأفريقي لنا حتى نحدد عدد المقاعد المخصصة لجمهور الأهلي".

وبدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية إنهاء إجراءات السفر للمغرب لمواجهة الرجاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة.

وفتح مسئولو الأهلي خطوط اتصالات مع السفارة المصرية بالمغرب، وكذلك السفارة المغربية بالقاهرة من أجل إنهاء ترتيبات السفر وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة وغيرها من الأمور الخاصة بالرحلة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يومي 4 و11 يونيو المقبل في نهائي دوري الأبطال، حيث تُقام مباراة الذهاب بالقاهرة فيما يقام لقاء العودة بالمغرب.